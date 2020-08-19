في اليوم العالمي للتصوير.. وزارة الإعلام تطلق مبادرة "خبر في صورة"

كتب- مصراوي:

أطلقت وزارة الدولة للإعلام مبادرة "خبر في صورة" بالتزامن مع اليوم العالمي التصوير، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي والتقاط الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الوزارة لإشراك المواطنين وإبراز إبداعاتهم باستخدام أدوات الإعلام الجديد وفتح قنوات تواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين من أجل دعم صورة مصر في الإعلام.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في كلمته الخاصة بإطلاق المبادرة، إنه في اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي وانطلاقاً من أهداف ومبادئ الوزارة في تعزيز التفاعل بين كل مؤسسات الدولة والمواطنين وخاصة الشباب، وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعلن الوزارة عن إطلاق مبادرة "خبر في صورة"، وهي مبادرة مستمرة حيث تسعى الوزارة إلى تنويع مصادر الأخبار والصور الصحفية من خلال المواطنين، وخصوصاً الشباب، فكل ما تحتاجه فقط كاميرا موبايل، وقدرة على التصوير، ورؤية مختلفة للواقع، وقدرة على وصف الصورة في أقل عدد من الكلمات.

ورحبت وزارة الدولة للإعلام، بمشاركة المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية، وبالأخص المناطق الحدودية من خلال التقاط صورة تعكس أي من مجالات التنمية المستدامة في مجالات البيئة والسياحة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية وتطوير العشوائيات والقرى.