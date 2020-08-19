مصر للطيران تسير أول رحلة سياحية إلى مطار طابا

كتب- محمد عبيد:

سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أول رحلة خاصة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار طابا وعلى متنها 200 راكب في الاتجاهين بطائرتها الجديدة من طراز الإيرباص A320Neo.

وتعاقدت مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير رحلتين أسبوعياً إلى طابا لنقل مجموعات سياحية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وفقاً لتوجيهات وزارة الطيران المدني وتشجيعا لحركة السياحة الداخلية في أعقاب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن هذه الخطوة تعد بداية قوية ومبشرة لعودة الحركة السياحية إلى المطارات المصرية تدريجياً إلى سابق معدلاتها قبل أحداث Covid-19، مشدداً على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار في تلبية جميع متطلبات المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران لتشجيع الرحلات السياحية إلى مدن الجذب السياحي بمصر.

وكان الطيار وزير الطيران المدني، أجرى زيارة لمطار طابا الدولي للاطمئنان على أعمال التطوير ورفع كفاءة تشغيل المطار، ومتابعة منظومة الكاميرات الحرارية التي يبلغ عددها 4 كاميرات، والإرشادات الخاصة بالضوابط الاحترازية بالمطار، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية وفي إطار التسهيلات التي قدمتها وزارة الطيران المدني بمنح خصومات لشركات الطيران بنسبة 50% على رسوم الهبوط و20% على رسوم الخدمات الأرضية تحفيزاً للسياحة الوافدة إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.