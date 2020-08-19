برلماني: ترحيل مصروفات أتوبيسات المدارس الخاصة إنصاف لأولياء الأمور

كتب- مصراوي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن قرار حماية المستهلك بترحيل مصروفات أتوبيسات المدارس الخاصة للعام الجديد جاء إنصافًا لأولياء الأمور الذين بحت أصواتهم في المطالبة بحقوقهم من المدارس الخاصة دون أي استجابة منها، بعد أن دفعوا مصاريف أتوبيسات نقل الطلاب كاملة مع مصاريف الفصل الدراسي الثاني ولم يدخل الطلاب المدارس بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضح بركات، في بيان، الأربعاء، أن المدارس الخاصة رفضت رد جزء من المصروفات السابقة أو حتى مصروفات الباص، وفي نفس الوقت فرضت زيادات رغم غياب أي معلومة عن العام الدراسي 2020-2021 حتى وصل الأمر إلى تهديد أولياء الأمور بالضغط عليهم بفصل أبنائهم ورفض ملفاتهم كما رفضت مدارس كثيرة استلام الأبحاث.

وأضاف: يجب ألا نترك أولياء الأمور فريسة لجشع بعض أصحاب المدارس الخاصة الذين يرفضون رد جزء من المصروفات مقابل الباص، وفي نفس الوقت تأجيل دفع المصروفات لبداية العام الدراسي الجديد، حتى تتضح الرؤية مع عدم وجود أي زيادة بالمصروفات، مطالبا بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية والتي أصبح التعليم بالنسبة لها مجرد "بيزنس".