رئيس "الأسقفية" مهنئا برأس السنة الهجرية: ذكرى غيرت تاريخ الشرق الأوسط

كتب- مصراوي:

أرسل المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

كما بعث رئيس الأساقفة برقيات مماثلة للقيادات الإسلامية تمثلت في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مؤكدًا على محبته للجميع وأمله في أن يوفقهم الله في خدمة البلاد والعباد.

وفي رسالة وجهها لجموع المسلمين اعتبر المطران الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن العام الهجري الجديد يؤرخ لهجرة رسول الإسلام من مكة إلى المدينة وهي الذكرى التي غيرت تاريخ الشرق الأوسط الذي اختلف ثقافيًا وحضاريًا بوجود الإسلام كدين وثقافة.

وأكد حنا في رسالته أن ذكرى السنة الهجرية تأتي في وقت تزداد فيه الحروب والصراعات في المنطقة العربية بينما يواجه العالم أجمع وباء كورونا متمنيًا أن تصبح هجرة الرسول بارقة أمل تفتح الباب أمام حل الصراعات السياسية وتجدد الرجاء في قدرة البشرية على مواجهة الوباء بالعلم والإيمان معًا.