أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

بسبب نعي عصام العريان.. استقالة الأمين العام لنقابة الأطباء

07:03 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
بسبب نعي عصام العريان.. استقالة الأمين العام لنقابة الأطباء

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، إثر حالة الجدل التي ثارت فور نشر نعي للقيادي الإخواني الراحل عصام العريان، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق.

وقال الطاهر في نص استقالته: "وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين، فإنني أؤكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر".

وجدد "الطاهر" اعتذار مجلس نقابة الأطباء عما تم نشره بنعي العريان، موضحا أن الأمر كان مقترحا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء اعتذارهم عن ما نشر.

نقابة الأطباء عصام العريان إيهاب الطاهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف تعلن موعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. و5 شروط