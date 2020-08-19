رئيس الوزراء: إلزام جميع القادمين لمصر بتقديم اختبار "pcr" بداية سبتمبر
كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر بداية من 1 سبتمبر المقبل إلزام جميع القادمين إلى كل المدن المصرية بتقديم اختبار تحليل "pcr".
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء: يتم تقديم الاختبار من جميع القادمين من الخارج مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الدول بها أعداد متزايدة للإصابات.
وتابع رئيس الوزراء: يأتي ذلك في إطار حرصنا على تأمين الوافدين والمصريين، لازم أي قادم لمصر مصري أو غير مصري أن يجري هذا الاختبار على ويطبق على كل المدن المصرية.
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