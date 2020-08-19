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رئيس الوزراء: إلزام جميع القادمين لمصر بتقديم اختبار "pcr" بداية سبتمبر

06:35 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
رئيس الوزراء: إلزام جميع القادمين لمصر بتقديم اختبار "pcr" بداية سبتمبر

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر بداية من 1 سبتمبر المقبل إلزام جميع القادمين إلى كل المدن المصرية بتقديم اختبار تحليل "pcr".

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء: يتم تقديم الاختبار من جميع القادمين من الخارج مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الدول بها أعداد متزايدة للإصابات.

وتابع رئيس الوزراء: يأتي ذلك في إطار حرصنا على تأمين الوافدين والمصريين، لازم أي قادم لمصر مصري أو غير مصري أن يجري هذا الاختبار على ويطبق على كل المدن المصرية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تحليل PCR

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