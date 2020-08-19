حدث في 8 ساعات| السيسي يتابع جاهزية القوات المسلحة.. وإعلان نتيجة انتخابات "الشيوخ"

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقائد الجيش الثاني ويوجه بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للقوات المسلحة، وإعلان التموين إنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف خبز.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: