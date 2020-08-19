لتنشيط السياحة.. مطار طابا يستقبل أول رحلة طيران داخلية تضم 138 راكبا​

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل مطار طابا الدولي بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران داخلية عبر شركة مصر للطيران -الشارتر- تضم 138 راكبا، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرا.

وقال عمرو عبدالمحسن، رئيس إحدى الشركات التي نجحت في تسيير أول رحلة طيران داخلي للمصريين لمدينة طابا، إن الرحلة تأتي في إطار الجذب السياحي وتنشيط الحركة السياحية للسياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف عبد المحسن، أن الرحلات تستمر خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري وحتى يوم السادس من أكتوبر المقبل 2020، مشيراً إلى أن الشركة بالتعاون مع الناقل الوطني شركة مصر للطيران ستقوم بتسيير 11 رحلة إلى طابا بواقع رحلة كل أربعة أيام حيث تضم كل رحلة 138 راكبا بإجمالي 1518 راكبا.

وأوضح أن الشركة، تقوم بجميع الإجراءات بداية من حجز تذاكر الطيران وحجز الفنادق وانتقال الركاب، وتصل مدة كل رحلة 50 دقيقة، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته الشركة مؤخرا في تسيير 12 رحلة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وتابع: رغم التحديات التي تواجهها السياحة في مصر سواء الداخلية أو الخارجية إلا أن الشركة نجحت في تنفيذ رحلات طيران إلى مطاري طابا وشرم الشيخ خلال هذه الفترة تتجاوز 20 مليون جنيه.

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