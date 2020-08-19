بالصور.. افتتاح ثلاثة أديرة في قنا بعد ترميمها

كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، صباح اليوم، ثلاثة أديرة أثرية في مدينة نقادة بمحافظة قنا، وهي دير الملاك ميخائيل ودير الأنبا بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع بحاجر نقادة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بها، والتي استغرقت ثلاث سنوات، وشارك في الافتتاح أسقف الأديرة وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، أن أديرة نقادة تمثل نموذجًا متميزًا لعمارة الأديرة القبطية في جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأجر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة، لافتا إلى أن أعمال الترميم كشفت عن ظهور عناصر معمارية متميزة، إضافة إلى العديد من أعمدة الجرانيت.

وشملت أعمال الترميم بالأديرة الثلاثة ترميم كنيستي الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، إضافة إلى تدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التي تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين.

جدير بالذكر أن مدينة نقادة تضم ستة أديرة أثرية، هي دير الملاك ميخائيل ودير بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع ودير الصليب المقدس ودير أبوالليف ودير ماربقطر.

ويرجع تسمية مدينة نقادة بهذا الاسم إلى كلمة (ني كاداي) القبطية والتي تعني المعرفة، ثم تغير الاسم إلى نقادة، ويرجع تاريخ المدينة إلى عصر ما قبل الأسرات ونشأت على هذه الأرض حضارة نقادة الأولى والثانية والثالثة وفقا لتقسيم علماء المصريات​.