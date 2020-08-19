ننشر تفاصيل استعدادات الكنيسة للاحتفال بعيد العذراء

كتب- مصراوي:

كشف القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تفاصيل احتفال الكنيسة القبطية بعيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، والذي يوافق السبت ٢٢ أغسطس.

وقال القس بولس حليم، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق داخل الكنيسة على تغيير نظام احتفالات عيد العذراء هذا العام؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم الاكتفاء بصلوات القداسات الإلهية بالكنائس المختلفة صباح يوم السبت، دون أي مظاهر أخرى تتضمن تجمعات للمصلين.

وأوضح "حليم"، أنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل الكنائس، حيث يتم الالتزام بالعدد المحدد من قِبل الكنيسة؛ وهو مصلٍّ واحد في كل دكة، فضلًا عن منع دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة الطبية.

وكشف مصدر بدير السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط، عن تفاصيل احتفالات عيد العذراء هذا العام برئاسة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط؛ حيث تبدأ الاحتفالات من صباح يوم الجمعة السابق ليوم العيد بإقامة قداس في الخامسة والنصف صباحًا وحتى السابعة والنصف، يعقبه خروج الأنبا يوأنس لاستقبال المصلين القادمين للدير.

وأضاف المصدر، لمصراوي: "يعقب ذلك قيام الحاضرين بزيارة الدير والتبرك به، ثم تقام عشية عيد العذراء وصلوات النهضة برئاسة الأنبا يوأنس، وتعقبها دورة العذراء التي تُقام يوميًّا بحمل صورة العذراء، وتطوف أرجاء الدير في حضور الشعب للتبرك بها، ثم تعقبها تسبحة طوال المساء وحتى الساعات الأولى من صباح يوم عيد العذراء، على أن تختتم بالقداس الإلهي صباح السبت".

وبدوره، أعلن مجلس كنائس زويلة الأثرية، تحديد مواعيد للقداسات والاحتفال بعيد العذراء؛ حيث تقيم كنيسة السيدة العذراء الأثرية قداسًا صباح السبت، في السابعة والنصف حتى العاشرة صباحًا، بينما تقيم كنيسة مارجرجس قداسين؛ الأول من ٥.٣٠ حتى الثامنة صباحًا، ويعقبه قداس آخر من ٨.٣٠ إلى ١٠.٣٠ صباحًا.

وحددت الكنائس، موعدًا لحجز القداسات بالمكتبة غدًا الخميس من ٣ إلى ٧ مساء للراغبين في تسجيل أسمائهم للحضور.