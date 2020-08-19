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ماليزيا تتوج شيخ الأزهر بجائزة "الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

03:25 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
ماليزيا تتوج شيخ الأزهر بجائزة "الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

عبدالله أحمد شاه

كتب - محمود مصطفى:

توج السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، خلال احتفالية بالعام الهجري الجديد، حضرها رئيس وزراء ماليزيا وأعضاء الحكومة، وممثلين لعدد من الدول.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها، الأربعاء، أنه تسلم الجائزة، جمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشي "فيروس كرونا المستجد".

ويأتي تتويج فضيلة الإمام الأكبر بهذه الجائزة نتيجة لجهوده المبذولة وأثره الطيب وتفانيه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والمسلمين حول العالم، والدور الهام الذي يقوم به فضيلته في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، وحرصه على استمرار تواصل الأزهر مع خريجيه من مختلف دول العالم.

وتعد جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى" من أهم الجوائز التي تمنحها ماليزيا سنويا، ويتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا والتي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.

عبدالله أحمد شاه أحمد الطيب الأزهر الشريف ماليزيا

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