السيسي يجتمع بقائد الجيش الثاني ويوجه بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومى، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

كما وجه الرئيس التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.​