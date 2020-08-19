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لمدة 9 أشهر.. "الوزراء": إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من ضريبة العقارات المبنية

03:03 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
لمدة 9 أشهر.. "الوزراء": إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من ضريبة العقارات المبنية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على قرار بإعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وكذا قطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر تبدأ من مطلع ابريل 2020، وتم الاتفاق على أن تُقدم الوزارات المعنية طلبات بشأن الجهات الإنتاجية والخدمية التي تتبعها، والمتضررة، لتطبيق القرار بشأنها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.​

مجلس الوزراء المنشآت السياحية ضريبة العقارات المبنية

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