"الوزراء": اعتبار "سوق الجملة" ببرج العرب الجديدة مشروع قومي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اعتبار مشروع "سوق الجملة الجديد" بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه.

ويأتي مشروع "سوق الجملة الجديد" بمدينة برج العرب الجديدة، بعد قرار نقل السوق القديم بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، واستغلال مكانه في توسعة محور المحمودية المروري التنموي، في إطار استكمال تحقيق التنمية الشاملة وإعداد المخطط العمراني الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية حتى عام 2032، والمتضمن شبكة طرق محورية جديدة والمواقع المخططة لإقامة الأسواق التجارية وأسواق الجملة والمناطق اللوجستية بنطاق المحافظة.

وفي هذا الصدد، تم تحديد موقع السوق الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، حيث سيتم إقامة سوق جملة حضاري للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية.​