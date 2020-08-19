الصحة العالمية: مصر تشارك في تجارب عقاقير كورونا
كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية، إن هناك عدد من الدول في إقليم الشرق المتوسط تشارك في التجارب السريرية لفيروس كورونا.
وأوضحت أن مصر وإيران تجريان أبحاثا سريرية على عقاقير فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.
وأكدت أن هناك هناك مقاييس للتجارب السريرية ومنظمة الصحة العالمية تتابع نتائج التجارب وتساعد السلطات والبلاد القائمة على التجارب السريرية لتمكينهم من إجراء التجارب وامتثالهم للمقاييس.
الخبر التالى:الصحة العالمية تعلن عدد مرضى كورونا في شرق المتوسط
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96590
عدد المصابين
-
60651
عدد المتعافين
-
5173
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21842782
عدد المصابين
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14570347
عدد المتعافين
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773279
عدد الوفيات
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