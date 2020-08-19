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قرار جديد من "التموين" بشأن الأوكازيون الصيفي

01:07 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
قرار جديد من "التموين" بشأن الأوكازيون الصيفي

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب - محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 لمدة شهر والتي كان من المفترض لها أن تنتهي 22 أغسطس 2020، حيث نص القرار الوزاري الصادر اليوم على أن يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٢-٨-٢٠٢٠ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٢-٩-٢٠٢٠.

وكذلك نص القرار على ضرورة على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

والجدير بالذكر أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن ٢٥٨٤ محل.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية انها تكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

علي المصيلحي وزارة التموين الأوكازيون الصيفي

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