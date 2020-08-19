عنفوها جسديًّا.. "استغاثات الوزراء" ترصد معاناة الطفلة "أمنية" و"التضامن" تتحرك

كتب- محمد غايات:

رصد فريق الرصد الإعلامي بلجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، مجموعة من الصور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة "أمنية"، 9 سنوات، محافظة الغربية، يظهر عليها علامات تعذيب بدني كبيرة وحروق بالغة في جميع أنحاء جسدها ومناطق حساسة.

وقام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتواصل مع أحد أقارب الطفلة، الذي أشار إلى أن أبويها منفصلان، وأن الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وأن مَن تعمل لديهم مارسوا عليها أشكالًا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق.

وقام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع أ.د حسن التطاوي، مدير مستشفيات جامعة طنطا، وأفاد قبول الحالة، وتم استقبالها وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبياً، كما تم إخطار فريق التدخل السريع بالغربية، وجار اتخاذ كل الإجراءات الاجتماعية مع الطفلة.

جاء ذلك في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، على رصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها الوضع الصحي للطفلة عن قرب وتقديم كل الدعم الطبي والمعنوي لها حتى تماثلها للشفاء التام، كما تؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة في وسائل الإعلام المختلفة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.