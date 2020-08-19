موافقة "النواب" على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر واليونان أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب أمس على الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين ، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "لنواب يوافق على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر واليونان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق، في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وأضافت الصحيفة أن عبدالعال أكد أهمية الاتفاق .. مشيرًا إلى أنه يستند إلى قانون البحار وأبرم وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تمد يدها للتنقيب فى هذه المناطق.

وشدد على أن مصر لا يمكن أن تفرط في أي حق من حقوقها سواء كانت بحرية أو برية أو جوية ومشكلة الحدود التي تركها الاحتلال عبارة عن قنابل موقوتة وما تقوم به مصر في ملف ترسيم الحدود يستحق تحية المجلس للقيادة السياسية الحريصة على حماية حدود الدولة .. مشيرا إلى أن ثروات البحر المتوسط أدت إلى إغراء البعض لاستفزاز الدول في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتحت عنوان "بدء المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن 25 جامعة حكومية أنهت تجهيز 72 معملا للحاسب الآلي لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل ويبلغ عددهم 149 ألفًا و685 طالبًا وطالبة بحد أدنى 400 درجة بنسبة 97.6% للعلوم و 387 درجة بنسبة 94.4% للرياضيات و 327.5 درجة بنسبة 79.9% للأدبي.

وأضافت أن رؤساء الجامعات أكدوا أن خدمة تسجيل الرغبات من خلال معامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات الحكومية هي خدمة مجانية وانه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

من جانبه أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي المشرف العام على التنسيق ان عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى عصر أمس الى 115 ألف طالب وطالبة مشيرا الى أن موقع التنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لازاء اختبارات القدرات حتى مساء غد الخميس

من ناحية أخرى، لفتت "الأهرام" إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على زيادة قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة فتم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكلية ليكون 96% بدلا من 97% وذلك لانتقاء أفضل العناصر طبقا لمعايير القوات المسلحة.

وفي صفحتها الأولى أيضا وتحت عنوان "الاتفاق على استمرار مفاوضات سد النهضة حتى 28 أغسطس"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الموارد المائية والري أكدت، في بيان، أن وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس الجاري وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة أمس في المفاوضات التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الأثيوبي.

وأوضحت الوزارة أن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي في 28 أغسطس الحالي.

وفي تناولها لشأن المحلي وتحت عنوان "زيادة دعم الخبز إلى 53 مليار جنيه للحفاظ على سعر الرغيف"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية عدلت تكلفة إنتاج الخبز المدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عن طريق تقليل وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما خاصة وأنه تم زيادة دعم الخبز ليصل إلى 53 مليار جنيه سنويا وتقرر الإبقاء على سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش فى حين تتحمل الدولة 50 قرشا في الرغيف للمواطن.

وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع جميع شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناء على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز واستجابة لطلبات أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.

وأضافت الصحيفة أن د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا بإعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق لترتفع من 213 جنيهًا إلى 265 جنيهًا وزيادة التكلفة على أن تتضمن الزيادات التي طرأت خلال الأشهر الماضية على أن تتحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز.

وتحت عنوان "مدبولي: الأرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي لمنتجات البترول"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع البترول باعتباره احد القطاعات الحيوية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد القومى ودفع عجلة التنمية ولاسيما خلال المرحلة الحالية

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء د. مدبولى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية وذلك لمتابعة عدد من ملفات الوزارة والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية وكذا متابعة مستجدات موقف المشروعات الجارى تنفيذها حاليا.

وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولي اطمأن، خلال اللقاء، على توافر أرصدة كافية من المخزون الاستراتيجى للمنتجات البترولية مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادة المخزون منها، مؤكدا ضرورة توافر المنتجات البترولية المختلفة فى المدن الساحلية فى فترة الاجازات والمصايف كما تابع رئيس الوزراء مستجدات موقف المشروعات الخازي تنفيذها بالتعاون مع كبرى شركات البترول العالمية حيث سلط المهندس طارق الملا الضوء على أحد المشروعات الحالية التى شهدت تقدما ملموسا في مراحل تنفيذها.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "إطلاق أسماء شهداء كورونا على المنشآت الطبية" أن د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أن الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية قدمت مثالا يحتذى به فى الإخلاص والتفاني في العمل لخدمة المرضى وقالت إن التاريخ سيسطرهم بأحرف من نور لما قدموه بالملحمة الوطنية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته الوزيرة بالفريق الطبي بمستشفى الصدر المعمورة عبر تقنية الكونفرانس كول قدمت خلاله خالص تعازيها لأسر الطبيبين "أحمد ماضي ومحمد ندير " اللذين ضحيا بروحيهما أثناء تأدية عملهما إثر إصابتهما بفيروس "كورونا".

وأشارت إلى إشادات القيادة السياسية وثقتها بالقوى البشرية والأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر الذين اثبتوا جدارتهم في الملحمة الوطنية التي أسست لعصر جديد في القطاع الصحي.

وأكدت إصرار القيادة السياسية على دعم الأطقم ماديا ومعنويا وأشارت إلى الحرص على تعديل قانون 14 بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية الذي تم إقراره مؤخرا في مجلس النواب لدعم المتوفين والمصابين من الفرق الطبية وصرف التعويضات بأثر رجعى منذ ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مصر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما وجهت ايضا بتقديم الدعم اللازم لاسر وأبناء الأطقم الطبية والإدارية والفنية ممن ضحوا بأروحهم أثناء تأدية عملهم في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجهت مدير مستشفى صدر المعمورة بإطلاق اسماء المتوفين من الفريق الطبى إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عملهم على القاعات التعليمية والوحدات بالمستشفى تخليدا لذكراهم.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "شحنة مساعدات طبية .. لمتضرري السيول بالسودان"، ذكرت صحفة "الجمهورية" أنه

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان.

وأوضحت الصحيفة أن طائرة عسكرية أقلعت على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الخيرة.

وأضافت أن الجانب السوداني أعرب عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجها التحية لمصر حكومة وشعبا

وتحت عنوان "محكمة لاهاى تقول كلمتها في اغتيال الحريري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 اخرين عام 2005 أدانت المتهم سليم جميل عياش العضو في تنظيم حزب الله باعتباره منفذ العملية الإرهابية.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد ري رئيس المحكمة التي مقرها لاهاي، قوله وهو يتلو ملخص الحكم الذي جاء في 2600 صفحة "إن عياش يعد مذنبا بما لا يرقى إليه الشك لكن لاتوجد إثباتات بشأن من قام بتوجيهه والمتهمين الآخرين لقتل رئيس الوزراء الأسبق كما أنه لا توجد أدلة بخصوص تورط ثلاثة مشتبه بهم فى القضية، مضيفا أن حادثة الاغتيال تعد عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية وليست شخصية".

وفي الشان المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت الانتهاء من إجراء 453 ألفا و845 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة ومنذ انطلاقها في يوليو 2018.

وأكدت الوزيرة أن المبادرة مستمرة رغم تداعيات أزمة كورنا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع العدوى مناشدة المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار فى إطار خطة الوزارة لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة