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كيف يساهم مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر في القضاء على سرقتها؟

01:36 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
كيف يساهم مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر في القضاء على سرقتها؟

اللواء عبد الله منتصر


كتب - محمد سامي:

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر التي تعمل عليه وزارة التموين، وإسناده إلى إحدى الشركات العالمية، يعمل على القضاء على سرقة الذهب، نظرًا لأن الشخص الذى يريد بيع أي مشغولات ذهبية لابد أن تكون مسجلة باسمه على النظام الإلكتروني للمشروع.

وأضاف منتصر أنه بمجرد قيام التاجر ببيع المشغولات الذهبية للمواطن، سيقوم بتسجيل بيانات المواطن على النظام الإلكتروني، ولن يستطيع أحد غيره بيعها إلا بعد التنازل عنها وتسجيله على النظام الإلكتروني، مما سيكون سببًا في الحد من سرقة المشغولات الذهبية.

وأوضح أبوزيد أن كل منتج أو تاجر سيقوم بالتوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين لدمغ المشغولات الذهبية أو سبائك الذهب بالليزر الذي يصعب تقليده، وستقوم المصلحة بدمغ المشغولات بالليزر وبأكواد وتسليمها لأصحابها، وعندما يقوم المنتج أو التاجر ببيع المشغولات الذهبية للمواطنين سيقوم بإعطاء فاتورة تثبت ملكيته للذهب، وتسجيل بيانات القطع الذهبية على النظام الإلكتروني للمشروع، والذى يربط كافة التجار والمنتجين مع مصلحة الدمغة والموازين، وهو الأمر الذى يؤكد ملكية المشغولات الذهبية لأصحابها وعندما يقوم المواطن بإعادة بيع الذهب لأي تاجر سيقوم بالتنازل عن الذهب مقابل حصوله على الثمن ثم تسجيل عمليات البيع أيضًا على النظام الإلكتروني.

وقامت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية باستقبال خطاب ضمان من الشركة الفائزة بالمناقصة بقيمة 25% من القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع، حيث اعتمد فحص العروض على تحديد 100 محدد بناءً على كراسات الشروط، وأن كل محدد عبارة عن التزام الشركة بمعايير ومواصفات فنية معينة ومدى التزام وتوافر هذه المعايير لدى الشركة فى تنفيذ المشروع، وحتى نجحت الشركة فى فحص العرض الفني اشترط ألا يقل عدد المحددات لدى أي شركة ترغب فى تنفيذ المشروع عن 80% من هذه المحددات، وبعد الانتهاء من فحص كافة العروض الفنية من خلال لجنة مشكلة من المصلحة، تم ترسيه المناقصة على إحدى الشركات لبدء التنفيذ.​

وزارة التموين مصلحة الدمغة والموازين دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

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