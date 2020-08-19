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الإسكان: بدء تسليم 720 شقة بـ"دار مصر" في القاهرة الجديدة 23 أغسطس

03:00 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
الإسكان: بدء تسليم 720 شقة بـ"دار مصر" في القاهرة الجديدة 23 أغسطس

وحدات سكنية

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 2020/8/23، وحتى يوم الخميس 1/10/2020، في تسليم 720 وحدة سكنية (30 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام: (112 – 122 – 29 – 30 – 32 – 33 – 25 – 26 – 31 – 120 – 121 – 113 – 114 – 390 – 389 – 391 – 392 – 27 – 28 – 43 – 44 – 115 – 116 – 411 – 412 – 401 – 402 – 324 – 22 – 23).

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

وحدات سكنية وزير الإسكان مشروع دار مصر

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