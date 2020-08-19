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30 أغسطس.. بدء تسليم 336 شقة بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" في العبور

02:00 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
30 أغسطس.. بدء تسليم 336 شقة بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" في العبور

شقق دار مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة العبور، بدء تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة: أكواد 211، و311، و421)، بالمرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، يوم 30 أغسطس الجاري.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 30/8/2020، على مدار 14 يوم عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، إخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح عمران، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم 30/8/2020، ووحدات العمارة رقم 62، يوم 31/8/2020، ووحدات العمارة رقم 63، يوم 1/9/2020، ووحدات العمارة رقم 64، يوم 2/9/2020، ووحدات العمارة رقم 65، يوم 3/9/2020، ووحدات العمارة رقم 66، يوم 6/9/2020، ووحدات العمارة رقم 87، يوم 7/9/2020، ووحدات العمارة رقم 88، يوم 8/9/2020، ووحدات العمارة رقم 91، يوم 9/9/2020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم 10/9/2020، ووحدات العمارة رقم 93، يوم 13/9/2020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم 14/9/2020، ووحدات العمارة رقم 95، يوم 15/9/2020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم 16/9/2020.

شقق دار مصر وحدات سكنية مدينة العبور

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