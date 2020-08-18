محلية النواب: سكان الفيلات والقصور يدفعون 7 جنيهات شهريا رسوم نظافة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن موافقة اللجنة على فرض رسوم مالية مقابل تحصيل النظافة، فى قانون مخلفات الصلبة، يهدف إلى سد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه، أجور تشغيل مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط .

وأكد السجيني، خلال كلمته بالجلسة العامة، ردا على اعتراض النائبة شيرين فراج، على الرسوم التى نص عليها القانون، مؤكدا أن هناك خلل اجتماعى فى تحصيل الرسوم بالقانون الحالي.

وأشار السجينى إلى أن سكان الفيلات والقصور، وهم أغنى أغنياء مصر يدفعون 7 جنيهات فقط شهريا، وهو ما لا يرضى أحد، لافتا إلى أن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسوم الفئة محدودة الدخل، والتى تصل من 2 جنيه إلى 4 جنيهات.