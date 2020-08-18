عبدالعال منتقدا الحكومة بسبب "المخلفات الصلبة": لازم تمضي على أقوالها في اللجان"

مصراوي

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه .

ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان مش تغير التعديلات فى الجلسة" .

وتابع:أتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى اجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغيير الصياغة مرة أخرى فى الجلسة العامة متسائلا: إيه اللى غير عقيدة الحكومة ؟.

وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا أنها قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة .

من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد ، وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان، بسبب كثرة التعديلات مشيرا إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون.