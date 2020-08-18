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عبدالعال منتقدا الحكومة بسبب "المخلفات الصلبة": لازم تمضي على أقوالها في اللجان"

10:03 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
عبدالعال منتقدا الحكومة بسبب "المخلفات الصلبة": لازم تمضي على أقوالها في اللجان"

الدكتور علي عبدالعال

مصراوي

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه .

ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان مش تغير التعديلات فى الجلسة" .

وتابع:أتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى اجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغيير الصياغة مرة أخرى فى الجلسة العامة متسائلا: إيه اللى غير عقيدة الحكومة ؟.

وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا أنها قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة .

من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد ، وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان، بسبب كثرة التعديلات مشيرا إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون.

على عبدالعال مجلس النواب المخلفات الصلبة

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