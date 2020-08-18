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الأوقاف تحذر من مخالفة إجراءات "الصحة "بشأن فيروس كورونا

09:50 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الأوقاف تحذر من مخالفة إجراءات "الصحة "بشأن فيروس كورونا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

جددت وزارة الأوقاف تأكيدها بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب إتباعها التي حددتها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، على جميع العاملين بها الالتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى العمل فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، وأخصها الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ونبهت وزارة الأوقاف على جميع قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بها متابعة الالتزام بذلك سواء من العاملين بالوزارة أو المتعاملين معها من المترددين على إداراتها للتعامل أو رواد المساجد، وكذلك جميع الجهات التابعة للوزارة، ورفع أى مخالفة فى ذلك للشئون القانونية بديوان عام الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة.

وأهابت الوزارة بكل أبناء المجتمع الالتزام التام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة من توجيهات فى هذا الشأن، وعدم الاستهانة بالمخالفة وما قد يترتب عليها من آثار ضارة بالفرد والمجتمع، سائلين الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزارة الأوقاف وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا

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