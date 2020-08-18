المحامون رفضوا الدفاع عنه.. تجديد حبس موظف تحرش بطفلة في كفرالشيخ

كفرالشيخ - إسلام عمار:

جدد المستشار محمود الديب رئيس محكمة بندر كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بأمانة سر ياسر النجريدي، حبس موظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتحرش بطفلة صغيرة داخل كشك يملكه بحي سخا بمدينة كفر الشيخ.

وشهدت الجلسة صدور قرار من رئيس المحكمة بانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، بعدما رفض المحامون الدفاع عنه، فيما تضامن العديد من المحامون مع الطفلة المجني عليها، خلال سير الجلسة.

التفاصيل بدأت بتلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ المواطن "علاء الدين. ا. م"، 65 سنة، موظف بالمعاش، يتهم فيه "عادل. ع. ح"، 54 سنة، موظف، بالتحرش بطفلته الصغيرة بالقوة داخل كشك يملكه بحي سخا دائرة القسم.

تبين من بلاغ والد الطفلة أن جيرانه في المنطقة أبلغوه بسماعهم استغاثة طفلته داخل كشك المشكو في حقه، واكتشفوا تحرشه بها بالقوة من خلال ملامسته أماكن حساسة في جسدها.

أسفرت تحريات الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، عن صحة الواقعة، وإدعاء الطفلة، ووالدها حول اتهامهم المشكو في حقه، وفق ما جرى ذكره.

ألقي القبض على الموظف المشكو في حقه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات واتهام والد الطفلة أنكر مدعيًا أن الطفلة كانت تلهو في الكشك الخاص به وعندما طردها ونهرها حضر ذويها وتشاجروا معه.

حرر عن ذلك المحضر رقم 6583 لسنة 2020، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه اليوم على رئيس محكمة جنح بندر كفر الشيخ جدد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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