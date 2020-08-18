"مدينة السحر والجمال".. تفاصيل تنفيذ أول الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة- صور وفيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

مدينة السحر والجمال، هكذا أصبح يطلق على مدينة العلمين الجديدة، بعد أن تحولت من صحراء إلى أبراج شاهقة تنفذ لأول مرة في مصر، حيث يجرى تنفيذ 15 برجا بارتفاعات تصل إلى 42 دورًا، بمنطقة الأبراج الشاطئية، وبلغت نسبة التنفيذ 84% لأعمال الخرسانة والتشطيبات.

وتم الانتهاء من أعمال الخرسانة بالكامل لبرجين منهما، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعا خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لمجموعة أبراج أخرى.

ويتواجد في مدينة العلمين الجديدة ممشى سياحي، يجرى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بجانب الانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراج يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وتجري حاليا أعمال تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 60%، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

ووصلت نسبة الإنجاز الفعلي لجميع الأعمال بمنطقة الداون تاون، 65%، والتي تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكان المتميـز، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع "سكن مصر" وتخطت نسبة الإنجاز 65 %.

أما عن الحي اللاتيني، فهو يقع على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز لاعمال الخرسانات 40%، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان (سكنى – تجاري) بالمنطقة الشاطئية، وكذا تنفيذ أعمال المرافق المختلفة وفقاً للخطة الزمنية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى (مرحلة أولى) بطاقة 90 ألف م3.