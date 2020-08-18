حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية باستمرار تحسين المؤشرات الاقتصادية.. والكشف عن سبب خفض وزن الرغيف

كتب- محمد عبد الناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، وإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية أسباب قرارها رفع تكلفة أجولة الدقيق للمخابز وخفض وزن رغيف الخبز، وإرسال مصر شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: