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رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري برأس السنة الهجرية

08:05 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري برأس السنة الهجرية

القس أندريه زكي

مصراوي

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية، وندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام ويحفظ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، ويعيدها على الشعب المصر العظيم بالسلام والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

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