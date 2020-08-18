بعد توقف عامين .. الخطوط الهولندية تعلن استئناف رحلاتها للقاهرة 9 سبتمبر

كتب - محمد عبيد:

تستأنف شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ، بمعدل مرتين في الأسبوع بدءًا من 9 سبتمبر المقبل ، في حين أن الشركة واصلت نقل البضائع بين أمستردام والقاهرة بطائرات الشحن طوال تلك الفترة. ضمن هذا النطاق .

وقال ماتيو تيتو، المدير العام للخطوط الجوية الفرنسية الملكية الهولندية للشرق الأدنى: بعد تعليق رحلاتنا المباشرة منذ يناير 2017، نفتخر ويشرّفنا اليوم أن نعلن عن استئناف رحلتين مباشرتين أسبوعياً مجددًا بين القاهرة وأمستردام .

وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أن الشركة تعزز باستمرار استثماراتها في مصر بهدف تزويد ركّابها المصريين بأفضل خدمة ورحلات إلى شبكتنا العالمي، متابعا":تاريخنا في القاهرة يعود لزمن طويل، وبالتالي نحتفل بمرور 90 عامًا على تواجدنا فيها، منذ قيام الشركة الملكية الهولندية برحلتها الأولى إلى القاهرة بتاريخ 28 سبتمبر 1930".

وأضاف، أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات إلى القاهرة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين ، ومع بداية شهر سبتمبر سيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار الرحلات إلى القاهرة خلال فصل الشتاء.

وأشار إلى أن KLM بتوسيع شبكتها الأوروبية والعابرة للقارات على مراحل وبعناية وتتمثل أولوية شركة KLM في تزويد ركّابها بأكبر قدر ممكن من الخيارات في الوجهات، مضيفا:" قد يتضاعف عدد الرحلات أو السعة من خلال استعمال طائرات أكبر حجمًا".