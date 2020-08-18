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الري تعلن نتائج مباحثات اجتماع سد النهضة

06:01 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الري تعلن نتائج مباحثات اجتماع سد النهضة

سد النهضة

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، استكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأشارت إلى أن الاجتماع عقد بناء على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020.

ولفتت إلى أن الوزراء تباحثوا حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

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