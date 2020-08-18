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بتوجيهات الرئيس .. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضرري السيول بالسودان

05:27 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بتوجيهات الرئيس .. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضرري السيول بالسودان

مساعدات طبية

كتب - محمد سامي:

أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامُن مصر مع الشعب السودانى الشقيق.

وأقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى المتضرر من السيول التى اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب الجانب السودانى عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجهاً التحية للشعب المصرى حكومةً وشعباً.

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات .

مساعدات طبية متضرري السيول السودان السيسي

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