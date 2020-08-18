طلب إحاطة بشأن تخفيض وزن وحجم رغيف الخبز

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عبدالحميد كمال بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التموين حول تخفيض وزن وحجم رغيف الخبز الشعبي.

وأضاف النائب في طلبه اليوم، أنه استناداً إلى حكم نص المادة 134 من الدستور ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس يطالب بتوجيه طلب إحاطة لوزير التموين حيث فوجئنا بنشر قرارات وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز الشعبي إلى 90 جراما بدلاً 110 جرامات أي بانخفاض يصل إلى 20 جراما وبنسبة تصل إلى ما يقرب من حجم 4/1 رغيف خبز الفقراء المدعوم والذي يستفيد منه حوالي 72 مليون مواطن مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية وفقاً لتصريحات وزارة التموين.

وتابع النائب: "وللأسف الشديد يأتي خفض وزن رغيف الخبز الشعبي متجاهلاً المؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن فيه عن ارتفاع معدل الفقراء في بلادنا إلى 32.5% عام 2018 بدلاً من 27.8% بزيادة قدرها 4.7% وفقاً للإحصائيات الرسمية، رغم الدراسات المستقلة التي تعلن أن حجم الأسر الفقيرة يصل إلى 45% من مجموع السكان".

وأضاف: "كما تتجاهل وزارة التموين الزيادة الجديدة للفقراء التي حدثت بسبب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا 2020، وتأتى تلك الإجراءات متناقضة مع التصريحات الرسمية بعدم المساس بالطبقات الشعبية".​