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عبدالعال عن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان: "البحر المتوسط غني بالثروات"

03:29 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
عبدالعال عن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان: "البحر المتوسط غني بالثروات"

الدكتور علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، مهمة جدًا وانها تمت وفقًا للقانون الدولي و بقواعد محدده، حيث يحق لمصر ان تنقب على ثرواتها الطبيعيه الخالصه، وتؤكد بانه لا يحق لاي دولة ان تنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة اتفاقية تعيين المنطقة الإقتصادية بين مصر واليونان، أن البحر المتوسط غني بالثروات و هذه الثروات أغرت بعض الدول ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار وتم تحديد الحدود 12 ميل بحري من اليابس وهي المنطقة الاقتصاديه الخالصه المحددة ب200 ميل بحري ولمصر الحق في استثمار هذة المنطقة في قاع البحر وهذا لا يمنع بمرور السفن والطائرات ويحق للدولة ان تستثمرها.

علي عبدالعال اليونان البحر المتوسط

الخبر التالى:

ننشر نص تقرير "تشريعية البرلمان" بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

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