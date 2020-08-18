تفاصيل استعدادات "الوطنية للإعلام" لنقل مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الشيوخ

كتب- مصراوي:

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، كافة استعدادتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

ووجه حسين زين، القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل و الاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

ومن جانبها استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذى ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام غدا الاربعاء الساعة الثالثة عصرًا بقاعه الدور السابع بمبني الوطنية للإعلام بماسبيرو.​