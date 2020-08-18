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عبدالعال يحيل عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

03:01 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
عبدالعال يحيل عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج أكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية، فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبًا إلى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.​

مجلس النواب علي عبدالعال لجنة الدفاع والأمن القومي

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