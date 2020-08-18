الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الفرات لنقل كابلات كهرباء

كتب- مصراوي:

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار الإجراءات التى تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة والشركة المصرية لنقل الكهرباء المنفذة لأعمال مد كابل ( 66 ك. ف )، الذى يستلزم قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إلى ميدان الكيت كات.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه ميدان الكيت كات ابتداء من الساعة الـ 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020م وحتى الساعة الـ5 صباح ذات اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة والإشراف ميدانيًا على الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة للغلق.​