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برلماني يطالب بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة مباني شارع قصر النيل

01:00 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
برلماني يطالب بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة مباني شارع قصر النيل

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان ونقابة المهندسين؛ لدراسة وضع المباني القديمة بشارع قصر النيل، وغيرها من المناطق في نطاق القاهرة ذات المباني القديمة التي يمكن تصنيفها آيلة للسقوط.

وقال "المسعود"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه يجب استصدار قرار من الجهات المعنية بمنع عمليات التجديد أو الترميم دون موافقة مسبقة مبنية على حالة المبنى أو المنطقة المحيطة لعمليات الترميم؛ خصوصًا أن بعض المباني أصبحت لا تحتمل ذلك؛ بما يسبب ضررًا بالغًا على المواطنين، ماديًّا وفي الأرواح.

وأشار البرلماني إلى وفاة عدد من المواطنين في حادث العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط اتهامات لصاحب العقار بالتسبب في الواقعة؛ بسبب القيام بأعمال أدت إلى تصدعات وإزالة حوائط في العقار.

وشدد المسعود على ضرورة إلزام أصحاب العقارات القديمة، بتنفيذ قرارات الهدم وربطها بفترة زمنية ملزمة وتوقيع عقوبات على متجاهليها؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

مجلس النواب شارع قصر النيل محمد المسعود

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