لطلاب المرحلة الأولى.. التعليم العالي تحدد مواعيد إدخال الرغبات عبر موقع التنسيق

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2020، بحد أدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60%، وحد أدنى للشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، وحد أدنى للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وأكدت التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 /8 /2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 /8 /2020 عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكترونى" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: اضغط هنا

https://www.tansik.egypt.gov.eg/

وأوضحت الوزارة مواعيد إدخال الرغبات، حيث يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، على مدار 24 ساعة طوال أيام المرحلة، أو عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وتابعت: ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

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