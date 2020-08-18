"الكنيسة": رسامة مكرسات جدد في إبراشيتَي البحيرة وملوي

كتب- مصراوي:

قام نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، قبيل بدء القداس الإلهي، أمس الاثنين، بإتمام صلوات التكريس لأربعٍ من طالبات التكريس ممن اجتزن فترة الاختبار المقررة؛ للخدمة في الإيبارشية.

والمكرسات الجديدات، هن: "تاسوني هلبيس وتاسوني فبرونيا وتاسوني سيرافيما وتاسوني بستيس".

ومنح الأنبا باخوميوس خمس مكرسات رتبة مساعد شماسة، وهن: "تاسوني بربارة وتاسوني بارثينيا وتاسوني بترا وتاسوني كاترين وتاسوني أكسيا".

وتم قبول 5 فتيات جديدات من الراغبات في الخضوع لفترة الاختبار لحياة التكريس.

شارك في صلوات التكريس والقداس صاحبا النيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري، ونيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس المنتزة بالإسكندرية.

أُقيمت الصلوات في كنيسة السيدة العذراء مريم بكرمة مارمرقس بدمنهور.

وقام نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، قبيل بدء القداس الإلهي، يوم السبت الماضي، بإتمام صلوات تكريس لإحدى طالبات التكريس التي أنهت فترة الاختبار بنجاح، وتم رسامة المكرسة الجديدة باسم تاسوني بربارة. كما تم قبول فتاة أخرى للخضوع لفترة الاختبار في بيت المكرسات التابع لإيبارشية ملوي.

وفي سياق آخر، تم قبول فتاة جديدة للخضوع لفترة الاختبار الرهباني بدير البتول للراهبات بقرية دير أبو حنس، التابع للإبراشية، وأقيمت صلوات التكريس والقداس في دير البتول.​