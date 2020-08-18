"الإسكان": 84% نسبة تنفيذ 15 برجًا بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن النسبة الإجمالية لأعمال تنفيذ 15 برجًا (بارتفاعات تصل إلى 42 دورًا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، بلغت 84 % لأعمال الخرسانة والتشطيبات، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانة بالكامل لبرجين منهما، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لمجموعة أبراج أخرى.

وأضاف الجزار: "جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من الممشي السياحي، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال".

وأكد الوزير أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 60 %، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، موضحاً أنه جارٍ أيضاً تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، وسيتم استقبال الطلاب بعدد من الكليات فى العام الدراسي القادم.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن نسبة الإنجاز الفعلى لجميع الأعمال بمنطقة الداون تاون، بلغت 65 %، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكان المتميـز، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع "سكن مصر" وتخطت نسبة الإنجاز 65 %.

وأوضح الجزار، أنه جار تنفيذ الحى اللاتيني، على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز لاعمال الخرسانات 40 %، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان (سكنى – تجارى) بالمنطقة الشاطئية، وكذا تنفيذ أعمال المرافق المختلفة وفقاً للخطة الزمنية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى (مرحلة أولى) بطاقة 90 ألف م3.