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البيئة: الانتهاء من صيانة وإعادة تشغيل محطة المكس للرصد اللحظي لنوعية المياه ببحيرة مريوط

01:15 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
البيئة: الانتهاء من صيانة وإعادة تشغيل محطة المكس للرصد اللحظي لنوعية المياه ببحيرة مريوط

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:


أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من صيانة وإعادة تشغيل محطة المكس للرصد اللحظى لنوعية المياه ببحيرة مريوط، في إطار برنامج تطوير البحيرات المصرية وخفض أحمال التلوث بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

وأكدت فؤاد أن الوزارة تقوم حاليًا وبالتعاون مع الجهات المعنية بإجراءات تركيب ثلاث محطات أخرى للرصد اللحظي لمياه بحيرة مريوط، ما يساهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، حيث تم تحديد أفضل الأماكن لتركيب تلك المحطات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية للرصد اللحظي بجهاز شئون البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تبني الوزارة لبرنامج الرصد الدوري كل 3 شهور لرصد نوعية المياه بجميع البحيرات المصرية بالتعاقد مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بهدف رصد نوعية المياه والرواسب بالبحيرات، وتقييم الوضع البيئي والجيولوجي الحالي لكل بحيرة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للبحيرات ترتكز علي أعمال التحكم في النوعية وتوكيد الجودة والتي يتم الاعتماد عليها في إدارة تلك البحيرات.

وأضافت وزيرة البيئة ان لجان وزارة البيئة تتابع بشكل مستمر وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، نسبة التلوث الموجودة في البحيرة ومصادرها، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معها وتحسين الوضع البيئى للبحيرة.​

ياسمين فؤاد وزارة البيئة محطة المكس بحيرة مريوط

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