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انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

11:49 م الإثنين 17 أغسطس 2020
انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و 5173 حالة وفاة.​

فيروس كورونا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية إصابات كورونا الإجراءات الإحترازية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

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