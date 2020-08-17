إحباط محاولتي تهريب مبالغ مالية مع راكبين قادمين من إيطاليا
كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي، أخفاها راكبين مصريين داخل حقائبهما فور وصولهما على طائرتين مختلفتين قادمتين من إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.
وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 927 القادمة من روما، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في راكب مصري، وبالعرض على عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود أظرف داخل حقائبة بها 142 يورو.
وفي المحاولة الثانية، تبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 704 القادمة من ميلانو، اشتبه توني فكري مأمور اللجنة في راكب مصري، تم تشكيل لجنة من مصطفى عبدالفضيل مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة، وتبين وجود كرتونة بها ميزان ولفات أوراق مالية بمبلغ 50 ألف يورو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وتم منح كل راكب مبلغ 10 آلاف دولار مسموحاته القانونية، وتحرر محضري ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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