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مختار جمعة: قانون الأوقاف المصرية يتفق مع نصوص الدستور والشريعة

09:06 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مختار جمعة: قانون الأوقاف المصرية يتفق مع نصوص الدستور والشريعة

الدكتور محمد مختار جمعة

(مصراوي):

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية يتفق مع نصوص الدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ردًا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو حزب النور، الذي طالب بإضافة تعديل للمادة رقم (2) من المشروع الخاصة بإدارة واستثمار أموال الوقف، حيث طلب إضافة عبارة أن تكون وفقًا للضوابط الشرعية.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "المعاملات تتم وفقًا للنظام الشرعي وهذا معروف بالضرورة، والمعلوم بالضرورة يجوز حذفه".

وقال وزير الأوقاف: "أشهد أمام الله والجميع أن القانون لا توجد فيه مخالفة للشرع، وأن القانون انطلق من الفهم الصحيح للدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية".​

محمد مختار جمعة قانون هيئة الأوقاف المصرية مجلس النواب علي عبدالعال

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