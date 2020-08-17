بعد انهيار عقار قصر النيل.. مراجعة موقف 500 عقار لهم طراز معماري مميز في العاصمة

(مصراوي):



قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن هناك ضرورة لمراجعة موقف كافة العقارات ذات الطراز المعماري في العاصمة، من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها، نظرًا لقيمتها التراثية الكبيرة، مؤكدًا مراجعة ملكيات تلك العقارات والمتعاملين عليها، ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها وإخلائها على الفور من أي أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة بها أكثر من 500 عقار له طراز معماري مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرًا إلى وجود لجان على مستوى عالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير القاهرة الخديوية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة جادة في تحديد المسئوليات عند حصر العقارات الآيلة للسقوط، ومحاسبة المقصرين في التعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة المرور الدوري على هذه العقارات ومراجعتها وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الاثنين.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف الاستثمار في المحافظة سيشهد خلال الفترة المقبلة، مراجعة كبيرة لتبسيط الإجراءات، وتلافي المعوقات كما سيكون محل اهتمام لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد تسهم في حركة الاستثمار والتجارة في الاقتصاد المصري.

ووجّه محافظ القاهرة بضرورة مراجعة كافة المشروعات بالمحافظة، ووضع خطط للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن ووضع منظومة متكاملة لأملاك المحافظة، وكيفية التعامل معها ووضع قاعدة بيانات مشتركة لكل أملاك المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة للتعامل معها كوحدة واحدة.