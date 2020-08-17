الهيئات البرلمان تعلن موافقتها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: "جيد ومفيش أحسن من كدة"

(مصراوي):

أعلنت عدد من الهيئات البرلمانية، موافقتها على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوًا آخرين، مؤكدين أنه يحقق العدالة في تمثيل الناخبين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، حيث توجه محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بالشكر لائتلاف دعم مصر الذي بذل مجهود كبير في إعداد هذا القانون، قائلًا: "لا أرى ملاحظات كثيرة عليه، وحزب الحركة الوطنية يوافق على القانون".

وقال فوزي فتى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "هذا القانون جيد، ومفيش أحسن من كدا، وهذا التقسيم شبه عادل ومحترم، ولم أكن أتخيل أن يخرج بهذا الشكل، ونوافق على هذا القانون"، مؤكدًا الموافقة على مشروع القانون.

فيما قال النائب شرعي صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي: "نوافق على هذا القانون، وهو قانون جيد، لم يأخذ حق المحافظات الحدودية وراعى مكاسبها الدستورية، ووضع في حسبانه مراعاة النسب وجعل نسبة الانحراف نسبة التفاوت المسموح به، ولم يكن هناك جورًا أو بخسًا لأي محافظة من المحافظات، والعدالة حققت فيه، وكذلك التوازن النسبي والعدالة للكرسي".

وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي: "نوجه الشكر للزملاء الذين قدموا مشاريع قوانين، ولابد أن نحترم حكم المحكمة الدستورية، ولكن النظر فيما حدث في 2015 حينما أبطلت المحكمة قانون تقسيم الدوائر وأوقفت إجراءات الانتخابات، فهل كان الأفضل أن تبقى الدوائر الحالية كما هي ونقلل العدد ويحتفظ النائب بدائرته أم نتوسع في الدوائر".

من جانبه قال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: "كان من الممكن أن نناقش هذا المشروع بقانون في وقت أطول، ومع ذلك أوافق على القانون من حيث المبدأ، حتى لو استغرقنا في مناقشته جلستي اليوم وغدًا، والكل يخرج مستريح لأن هذا القانون لبكرة وبعده والمستقبل".

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