"143 دائرة فردي و4 للقائمة".. البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا للمراجعة.

وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على النحو التالي:

المادة (1)

تقضي المادة بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب، التي تجرى بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

المادة (2)

تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

المادة (3)

جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة.

المادة (4)

تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

​