بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "قرية بنها – قرية السعودية – قرية القطوري – قرية العامرية – قرية اللشت – زاوية ابو مسلم – قرية البرغوتي – قرية الرقا – جزيرة السلام – جرزا"؛ وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 800 مم ( خرسانة مسلحة ) المغذي لمنطقة العياط.

وأضافت الشركة في بيان لها، الاثنين، أن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتوفر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن.