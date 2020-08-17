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مطار القاهرة: سفر ووصول 10 آلاف راكب من جنسيات مختلفة على 112 رحلة

01:12 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 10 آلاف راكب من جنسيات مختلفة على 112 رحلة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الاثنين، وصول 54 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 5906 ركاب من جنسيات مختلفة ، كما يغادر المطار 58 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 4338 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول تستقبل خلال الـ 24 ساعة 112 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية و الناقل الوطنى "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأضافت المصادر، أن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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مطار القاهرة الدولى رحلة طيران جنسيات مختلفة

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