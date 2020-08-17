أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

اليوم.. مصر الطيران تسير 20 رحلة دولية

01:08 م الإثنين 17 أغسطس 2020
اليوم.. مصر الطيران تسير 20 رحلة دولية

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 20 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من ألفي راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين) و رحلتين جويتين إلى كل من (دبي وأبو ظبي) ، ورحلتين استثنائيتين إلى (جدة) ورحلة استثنائية الي (بانكوك) بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى (شرم الشيخ) رحلة داخلية إلى (الغردقة والأقصر) ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 200 راكب.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

شركة مصر للطيران رحلة دولية حركة الطيران

الخبر التالى:

مطار القاهرة: سفر ووصول 10 آلاف راكب من جنسيات مختلفة على 112 رحلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96475

    عدد المصابين

  • 59743

    عدد المتعافين

  • 5160

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21778906

    عدد المصابين

  • 14523476

    عدد المتعافين

  • 772002

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين